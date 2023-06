Menko Airlangga Sebut IA-CEPA Turut Memperkuat Sektor Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Sanusa Medika Hospital disebut-sebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan.

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia mendorong pemerintah berupaya memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional.

Dia menyebutkan kerja sama internasional dan upaya menarik para investor dilakukan salah satunya dengan pihak Australia untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional di Indonesia.

Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto dalam cara Project Inauguration and Soil Turning Ceremony Aspen Medical – Sanusa Medika Hospital di Shila at Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/06).

“Indonesia dan Australia merupakan bagian dari IA-CEPA, kita harus mendorong lebih banyak investasi dan kolaborasi, termasuk dalam research and development,” ujar Menko Airlangga.

Perlu diketahui bahwa Rumah sakit internasional yang akan dibangun memiliki fasilitasi kesehatan bertaraf internasional, termasuk kapasitas diagnosa, dan 4 center of excellence penyakit khusus: brain and stroke, heart and cardiac, rehabilitation, and geriatric medicine.

Airlangga pun mengapresiasi komitmen investasi sebesar US$1 miliar oleh Aspen-Docta di Indonesia yang akan digunakan untuk pembangunan 23 rumah sakit internasional dan 650 klinik dalam periode 20 tahun ke depan.

Namun, dia mengatakan setelah dikalkukasi, jika 1 rumah sakit dibangun dalam 30 bulan, maka target membangun 23 rumah sakit dalam 20 tahun tidak tercapai.