Menkominfo Paparkan 4 Sikap Pemerintah Terkait Isu Transformasi Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia mendukung penyusunan ASEAN Leaders’ Statement on Digital Transformation yang diinisiasi oleh Brunei Darussalam selaku chairmanship ASEAN tahun ini.

Johnny G. Plate menyatakan hal tersebut dalam Konferensi Pers mengenai The 20th ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting: Interface Between the AEC Council and the ASEAN Digital Ministers yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Pusat, Senin (18/10).

"Indonesia juga telah menyampaikan beberapa poin pandangan dan posisinya terhadap isu-isu terkait transformasi digital," ujar Johnny dalam keterangannya.

Menteri Johnny kemudian memerinci empat pandangan Pemerintah Indonesia terkait isu transformasi digital nasional dalam forum tersebut.

Pertama, mengenai Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 sebagai panduan strategis mewujudkan transformasi digital nasional.

"Pemerintah Indonesia telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 sebagai dokumen panduan strategis demi mewujudkan transformasi digital nasional yang cepat, kuat, dan merata," ucapnya.

Kedua, Menkominfo menyebut pemerintah mendorong penyediaan konektivitas yang memadai dan merata guna menutup kesenjangan digital dan meningkatkan rasio keterhubungan internet antarwilayah.

"Akses merata terhadap layanan telekomunikasi yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan transformasi digital," tuturnya.