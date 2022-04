Menkominfo: Presiden Minta UMKM Segera Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan UMKM mengambil bagian dari masifnya aktivitas perdagangan digital.

Dia pun meminta peningkatan kualitas dari UMKM agar lebih kompetitif.

“Bapak Presiden meminta UMKM segera naik kelas dan tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital," ujar Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/4).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga ingin pembenahan holistik dari UMKM.

“Dari hulu sampai hilir, dari penyediaan bahan baku hingga pembenahan bersama-sama seperti packaging, branding hingga pemasaran digital,” ungkapnya.

Menteri Johnny menegaskan saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mendorong pelaku UMKM berjualan digital menggunakan platform lokapasar digital di Indonesia.

“Program kerja Kementerian Kominfo ada program UMKM Go Digital - active selling dan UMKM Go Digital - scale up industri 4.0,” tuturnya.

Pada 2021 Kemenkominfo telah melakukan fasilitasi dan pendampingan bagi 26 ribu pelaku UMKM mengenai penjualan digital di daerah destinasi wisata prioritas.