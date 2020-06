Menristek: Tren Teknologi jadi Peluang Startup di Era New Normal

Sabtu, 20 Juni 2020 – 23:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengingatkan pentingnya tren teknologi yang menjadi peluang baru perusahaan rintisan atau startup Indonesia dalam normal baru.

“Tren teknologi ini jangan kita lihat sebagai darurat, justru kita lihat sebagai new normal atau the new future karena ini adalah bagian dari revolusi industri keempat," kata Menristek Bambang, Sabtu (20/6).

Dia menyampaikan, pentingnya kesadaran perusahaan startup menyesuaikan model bisnisnya dengan kondisi pandemi saat ini. Perusahaan rintisan bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dengan cara membuka akses pasar bagi UMKM dan menerapkan konsep minim kontak.

"Kondisi ekonomi susah untuk bisa 100% pulih. Namun, saat new normal cara tingkatkan ekonomi yaitu dengan teknologi informasi," imbuh Menteri Bambang. (esy/jpnn)