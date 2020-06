Mensos Siap Salurkan Bansos untuk Pekerja Seni Terdampak COVID-19

Jumat, 05 Juni 2020 – 11:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mendengarkan dengan sabar semua “curhatan” para artis yang tergabung dalam komunitas C'nior mewakili pelaku film dan teater yang terdampak pandemi COVID-19.

Para artis senior ini memaparkan bagaimana pandemi COVID-19 telah membuat mereka dan para pekerja seni terpuruk.

Mereka menyatakan, pandemi COVID-19, membuat pekerja film dan seniman kehilangan pekerjaan. Untuk itu, bantuan dari negara, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) sangat diharapkan.

“Pada prinsipnya kami siap membantu. Kami terbuka berapa penerima yang akan diajukan dari para artis dan pekerja film. Namun kami memohon juga bantuan kepada para artis senior untuk membantu memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Mensos Juliari dalam video conference dengan para artis senior, Kamis (4/6).

Para artis yang berbicara langsung dengan Mensos adalah Rano Karno, Ratna Riantiarno, Alicia Djohar, Debby Cintya Dewi, Deddy Mizwar, Niniek L. Karim, Yatty Oktavia, dan Baby Zelvia. Mereka berbincang dengan Mensos Juliari, dengan dikoordinasi oleh Yessy Gusman, pasangan main Rano Karno dalam film Gita Cinta dari SMA.

Kepada para artis senior dimana di antaranya peraih Piala Citra, Mensos mengingatkan agar dalam pengajuan penerima bansos bisa mematuhi aturan yang berlaku. Di antaranya, penerima bansos harus memenuhi ketentuan by name by address (BNBA) dan memiliki NIK.

“Karena bansos ini kan menggunakan uang negara, maka kan nanti akan tetap diperiksa keabsahannya. Oleh karena itu, data penerima yang sudah disampaikan para artis, akan terlebih dulu di- cleansing,” kata Mensos.

Para artis menyampaikan data penerima bansos sebanyak 2.156 orang. Dalam dialog virtual ini, mereka secara umum mengungkapkan bagaimana tekanan ekonomi yang harus dihadapi para artis, pekerja film, teater, seniman tradisional, dan sebagainya.