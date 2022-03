Menteri Johnny Bicara Soal Perkembangan Perekonomian Digital, Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembahasan lanskap perekonomian digital dunia sepanjang Maret hingga September 2022 merupakan momentum penting bagi Indonesia.

Di antaranya, untuk memandu diskusi antarnegara dalam isu tata kelola ekosistem digital global, mengingat peran Indonesia sebagai Presidensi G20.

Menurut Menteri Johnny, Kemenkominfo selaku pengampu Digital Economy Working Group (DEWG) akan terus melakukan streamlining isu digital lintas working groups dan engagement groups.

"Paling tidak untuk menghadirkan kolaborasi dan kerja sama sinergi lintas sektor untuk isu digital," ujar Menteri Johnny dalam keterangannya, Selasa (15/3).

Menteri Johnny lebih lanjut mengatakan Presidensi G20 Indonesia hadir mengangkat tiga agenda prioritas.

Yaitu, arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi energi berkelanjutan.

Pembahasan agenda transformasi berbasis digital menjadi agenda yang dibahas setidaknya oleh 12 working group dan 10 engagement groups di bawah Sherpa Track.

Digital Economy Working Group (DEWG) akan membahas tiga isu prioritas yaitu Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan CrossBorder Data Flow and Data Free Flow with Trust.