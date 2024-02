Menteri LHK dan Presiden IUCN Gelar Pertemuan Bilateral, Nih Agendanya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) Razan Al Mubarak yang juga merupakan UN Climate Change High Level Champion for COP28 Presidency Team sekaligus Chairman of Environment Agency of Abu Dhabi.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis petang (1/2/2024) ini untuk membahas isu terkait pelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta kolaborasi dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC).

Pertemuan bilateral tersebut membahas sejumlah hal di antaranya rencana kerja implementasi hasil COP28 “UAE Consensus” dengan agenda aksi yang ambisius dan inklusif.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan dalam Presidency UAE COP28 juga telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health serta renewable energy and efficiency.

Pertemuan tingkat tinggi iklim tersebut juga menghasilkan inisiatif untuk dekarbonisasi heavy emitting industries.

Kemudian, Menteri Siti menjelaskan kerja implementasi hasil COP UNFCCC yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow terkait agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Indonesia telah menerbitkan dokumen resmi Pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar, yang hingga saat ini terutama tergantung pada Indonesia’s own State Budget," ujarnya.