Menurut Ahli Poligraf Bukan Hanya Richard yang Jujur, Putri Candrawathi Minus 25.

Ahli poligraf Aji Febryanto Ar Rosyid membeberkan hasil tes uji kebohongan terhadap para terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dari lima terdakwa, kata Aji, hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang berkata jujur.

Hal itu diungkap Aji saat memberika keterangan di ruang sidang sebagai saksi ahli dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (14/12).

Semula Ketua Majelia Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan hasil skoring atau penilaian tes uji kebohongan terhadap para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J.

Kelima terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer.

"Skornya berapa?" tanya Hakim Wahyu di ruang sidang.

"Bapak Ferdy Sambo nilai totalnya minus 8, Putri minus 25. Kuat Ma’ruf dua kali pemeriksaan, yang pertama hasilnya plus 9 dan kedua minus 13. Ricky dua kali juga pertama plus 11, kedua plus 19, dan Richard plus 13," kata Aji.