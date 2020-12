Mesin Bermasalah, Kia Sorento Ditarik dari Peredaran

jpnn.com - Kia Motors Corp terpaksa menggelar program perbaikan (recall) untuk 295 ribu kendaraannya yang berisiko kebakaran mesin.

Dilansir Reuters, program recall mencakup beberapa model antara lain Sorento tahun 2012-2013, Forte dan Forte Koup tahun 2012-2015, Optima Hybrid tahun 2011-2013, Soul tahun 2014-2015, dan Sportage 2012.

Kendaraan yang terdampak akan mendapat pemeriksaan ruang engine dari kebocoran bahan bakar atau oli.

Kemudian, diler Kia Motors juga akan menguji mesin dan melakukan perbaikan apa pun termasuk penggantian jika diperlukan.

Kia mengatakan saat ini sedang mengembangkan pembaruan perangkat lunak Knock Sensor Detection System.

Pekan lalu, Kia dan afiliasi Hyundai Motor Co menyetujui denda perdata sebesar 210 juta dolar AS setelah Regulator Keselamatan Mobil AS mengatakan mereka gagal menarik 1,6 juta kendaraan karena masalah mesin.

Kia dan Hyundai setuju untuk menyetujui hal tersebut setelah Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) AS mengatakan keduanya tidak secara akurat melaporkan beberapa informasi kepada agensi mengenai penarikan tersebut.

Total hukuman perdata Kia sebesar USD 70 juta, termasuk pembayaran di muka sebesar USD 27 juta, persyaratan untuk membelanjakan USD 16 juta untuk langkah-langkah keamanan tertentu, dan potensi denda yang ditangguhkan sebesar USD 27 juta.