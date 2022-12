Meski Sedih, Roro Fitria Tetap Ingin Bercerai

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Roro Fitria bakal mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan atas gugatan cerainya terhadap Andre Irawan.

Dia berharap agar proses persidangan hari ini berjalan dengan lancar.

"Ya mohon doakan yang terbaik, saya enggak lepas dari zikir, semoga Allah ijabah," ujar Roro Fitria di PA Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Selebritas 32 tahun itu tidak menampik dirinya merasa sedih menjelang bercerai.

Meski demikian, perempuan kelahiran Yogyakarta itu meyakini bahwa hidup tetap harus berjalan, bagaimanapun putusan nanti.

"Yang namanya sedih itu pasti, tetapi harus life must go on, tetap dijalani," beber Roro Fitria.

Terlepas dari itu, Roro Fitria berharap agar majelis hakim bisa mengabulkan gugatan perceraiannya.

"(Harapan) Supaya permohonan gugatan dikabulkan," ucap ibu satu anak tersebut.