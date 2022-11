MEvITS, Mobil Listrik Buatan ITS, Lihat Tuh Wujudnya, Keren Enggak?

jpnn.com, SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya meluncurkan mobil listrik multiguna Multipurpose Electric Vehicle ITS (MEvITS) di departemen teknik mesin ITS, Minggu (27/11).

Ketua Tim Pengembangan MEvITS Prof. Harus Laksana Guntur mengatakan MEvITS itu merupakan produk yang dirancanv dan dikembangkan oleh ITS.

Dia menyebut dalam menjalankan proyem tersebut memggandeng beberapa start up ITS.

"Mobil listrik ini berkonsep pickup yang tangguh, hemat energi, elegan serta stylish," kata Harus Laksana Guntur di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Dia menjelasman mobil listrik itu diciptakan untuk bisa menjadi kendaraan yang tidak hanya digunakan sebagai mobil penumpang, tetapi bisa untuk mengangkut barang.

Mobil itu juga didesain untuk dapat menempuh jarak hingga 200 kilometer dan memiliki kecepatan maksimum hingga 100 kilometer per jam.

Tak hanya itu, MEvITS bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Agar harganya terjangkau, kami berusaha berinovasi agar mobil dengan daya yang tak terlalu besar," ujarnya.