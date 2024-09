Miley Cyrus Digugat atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Flowers

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Miley Cyrus digugat Tempo Music Investment terkait lagu hit-nya, "Flowers," yang diduga memiliki kemiripan dengan lagu "When I Was Your Man" milik Bruno Mars.

Dalam gugatan itu disebutkan bahwa lagu "Flowers" menyalin elemen musik dari lagu Bruno Mars yang sukses meraih posisi puncak di Billboard Hot 100 pada 2013.

Dalam keluhan yang diajukan pada Senin (16/9), Tempo mengeklaim lagu tersebut memiliki "kemiripan yang mencolok" baik dari segi melodi, alur bas, progresi akor, maupun elemen lirik.

Gugatan tersebut juga mengutip artikel Billboard dari 2023, yang menyebut bahwa pendengar dapat mendeteksi kemiripan antara kedua lagu tersebut, khususnya pada bagian chorus.

Tempo Music Investment mengungkapkan bahwa mereka telah membeli hak atas lagu "When I Was Your Man" dari salah satu rekan penulisnya, Philip Lawrence, pada 2020.

Gugatan ini tidak hanya ditujukan kepada Cyrus, tetapi juga kepada layanan streaming seperti Apple dan Amazon, serta pengecer seperti Target dan Walmart, atas dugaan distribusi ilegal.

Sampai saat ini, perwakilan dari pihak Miley Cyrus, Sony Music, maupun Tempo Music belum memberikan tanggapan terkait gugatan ini.

Bruno Mars sendiri tidak terlibat dalam gugatan tersebut, dan perwakilan dari label rekaman Mars, Atlantic Records, juga menolak berkomentar.