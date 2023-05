Mitsubishi Bersiap Merilis SUV Terbaru di GIIAS 2023, Ini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) di Indonesia bakal kedatangan model baru dari Mitsubishi Motors Corporation (Mitsubishi Motors).

Mitsubishi akan mengungkap SUV terbaru di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), pada Agustus mendatang.

PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), bahkan telah membuka pemesanan untuk calon SUV terbarunya itu.

SUV terbaru dari Mitsubishi itu diklaim penuh gaya yang kokoh, autentik, serta menawarkan ruang kabin yang luas.

"Kami sudah memulai tahap pre-order untuk The New SUV yang akan diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2023 di GIIAS 2023. Konsumen sudah mulai dapat melakukan pre-order dengan menghubungi tenaga sales dan diler resmi Mitsubishi Motor," ujar Director of Sales & Marketing Division PT. MMKSI Tetsuhiro Tsuchida dalam rilis pers, Rabu (31/5).

Tetsuhiro menyebut SUV terbaru itu sudah beberapa kali diuji coba pada jalan dan lingkungan ASEAN.

Guna memberikan pengalaman berkendara yang aman dan makin nyaman bagi semua orang di dalamnya, New SUV itu juga menjadi kendaraan pertama yang telah dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sistem audio otomotif yang untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Mitsubishi Motor berkolaborasi dengan Yamaha Corporation.

Tetsuhiro Tsuchida melanjutkan untuk konsumen yang melakukan pra pemesanan dari periode yang ditentukan, berhak mendapatkan tambahan masa gratis perawatan dan suku cadang selama 20 ribu km atau satu tahun mana yang tercapai lebih dulu.