Modernland Realty Raih 3 Penghargaan dalam HCREA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk. berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022.

Penghargaan ini merupakan gelaran corporate rating di bidang human capital (HC), yang digelar secara tahunan untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh beragam institusi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penilaian, PT Modernland Realty Tbk. dinobatkan sebagai The Best Recruitment dan The Best Organization Structure.

Selain itu Vice President Director PT Modernland Realty Tbk., Dharma Mitra Sigamani juga berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Leadership Development Focus on HC.

“Penghargaan HCREA 2022 tentunya sangat membanggakan bagi kami yang saat ini selalu semangat memberikan yang terbaik di Industri properti Indonesia. Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen," ujar Vice President Director PT Modernland Realty Dharma Mitra Sigamani.

Dharma menambahkan mendapatkan tantangan yang cukup tinggi di industri properti Indonesia, akibat Pandemi Covid-19.

Meski begitu, pada 2021 lalu, perseroan berhasil membukukan penjualan pemasaran sebesar Rp 1,4 triliun.

Penilaian dan penentuan pemenang, dilakukan berdasarkan wawancara penjurian di beberapa kategori, di antaranya Ketajaman Rencana Strategi SDM, Transformasi Digital dalam pengembangan HC.