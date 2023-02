Moeldoko: Festival Cap Go Meh Singkawang Harus menjadi Perhatian Dunia Internasional

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Festival Cap Go Meh Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Mantan Pangdam XII/Tanjungpura (meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) itu mengatakan bahwa ke depan Festival Cap Go Meh Singkawang harus menjadi perhatian dunia internasional.

"Ke depan, Festival Cap Go Meh harus menjadi pusat perhatian dunia Internasional," ujar dia saat menghadiri Festival Cap Go Meh Singkawang. Turut hadir dalam Festival Cap Go Meh Singkawang, yakni Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga: Nama Moeldoko Kembali Menggema di Musra Sukarelawan Jokowi

Moeldoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/2), mengatakan Festival Cap Go Meh di Singkawang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, Badan PBB untuk pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan.

Menurut dia, hal itu juga sebagai dampak dari upaya pemerintah melestarikan budaya Cap Go Meh.

Moeldoko menambahkan Festival Cap Go Meh juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas nasional demi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

Baca Juga: Irjen Suryanbodo Tegaskan Perayaan Cap Go Meh di Singkawang Aman

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengajak masyarakat Indonesia mendorong pelestarian budaya tanpa harus memperdebatkannya.

"Kalau di TV sering, tetapi melihat langsung ini perdana. Terima kasih diundang," kata Erick Thohir kepada wartawan di Singkawang, Sabtu (5/2).