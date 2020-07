Morbidelli Paling Kencang di FP2 MotoGP Spanyol, Tetapi Masih Marquez yang Terbaik

jpnn.com, JEREZ - Dua pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo menguasai jalannya latihan bebas kedua MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Jumat (17/7) malam WIB.

Morbidelli menjadi yang paling kencang dengan catatan waktu satu menit 38,125 detik.

Quartararo yang sempat memimpin jalannya FP2 tadi, harus puas di posisi kedua setelah menorehkan waktu satu menit 38,152.

Dua jagoan Petronas itu lebih baik ketimbang si penguasa latihan bebas pertama (sesi siang WIB) Marc Marquez yang harus puas di posisi keempat dengan waktu satu menit 38,369.

