MU Payah, Kalah dari Juru Kunci, Gagal Kembali ke Puncak

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United kepayahan saat menjamu juru kunci Premier League Sheffield United di Old Trafford, Kamis (28/1) dini hari WIB.

MU kalah 1-2 dan gagal kembali ke puncak klasemen. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu tertahan di posisi kedua dengan 40 poin dari 20 laga, berjarak satu poin dari Manchester City yang baru melakoni 19 pertandingan.

Sedangkan Sheffield yang akhirnya memetik kemenangan keduanya musim ini belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen dengan delapan poin.

MU sebetulnya mendominasi permainan sejak awal laga dan beroleh peluang untuk membuka keunggulan pada menit ke-11 ketika Aaron Wan-Bissaka mengirim umpan tarik berbahaya, tetapi sayang tembakan sentuhan pertama Marcus Rashford masih melenceng di sisi gawang.

1973 - Sheffield United have registered their first away win against Manchester United since December 1973, ending an eight-game losing run in all competitions at Old Trafford. Blades. pic.twitter.com/LZ0u4VK0GE — OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2021