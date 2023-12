Murid TK Hingga SMA Tampil di Pentas Musikal Budaya Nusantara BMS

jpnn.com, JAKARTA - Bunda Mulia School (BMS) merayakan ulang tahun ke-20, dengan menggelar pentas musikal bertema budaya pada 7 Desember 2023.

Adapun rangkaian cerita rakyat berjudul Indonesia: Through the Looking Glass dipersembahkan para murid KB, TK, dan SD.

Kemudian dilanjutkan dengan cerita Roro Jonggrang yang dipersembahkan oleh para murid SMP dan SMA.

"Dalam momen bersejarah ini, setiap orang telah menjadi bagian dalam perjalanan yang luar biasa," ujar Usha Ramachandran, Koordinator Akademik Bunda Mulia School, dalam keterangannya, Kamis (14/12).

Musikal extravaganza ini tidak sekadar ajang unjuk unjuk bakat, tetapi sebagai bukti pendidikan holistik yang diberikan di Bunda Mulia School.

Selain Roro Jonggrang, penonton juga disuguhi cerita rakyat lain seperti Malin Kundang dan petualangan Garuda Wisnu Kencana, hingga kisah Timun Mas.

"BMS Musikal diselenggarakan untuk memberikan kesempatan pada siswa-siswa dalam mengembangkan dan menampilkan bakat seni mereka dalam bidang seni tari, vokal, musik, dan drama," kata Catharina Nuswantari, Kepala Sekolah SMP Bunda Mulia School.

Menurut Catharina, pertunjukan yang menampilkan perpaduan unsur tradisional dan kontemporer ini menunjukkan komitmen sekolah dalam melestarikan warisan budaya sekaligus merangkul inovasi. (esy/jpnn)