Sebuah Kampanye Penuh Harapan, Teater Musikal jadi Edukasi Anti-Perundungan

jpnn.com, JAKARTA - Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) 2018 mencatat 41 persen anak usia sekolah di Indonesia pernah mengalami bullying atau perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.

Mencermati realitas tersebut, sekelompok pelajar dari National High Jakarta School membuat sebuah gerakan yaitu Stand Up.

Stand Up menjadi cara mereka mengampanyekan anti perundungan melalui sebuah pertunjukan teater musikal yang menyenangkan dan interaktif.

Pada pertengahan 2023 lalu, Stand Up telah sukses menyelenggarakan pertunjukan teater musikal perdananya yang berjudul "The Fairy with Tiny Wings”, sebuah pertunjukan teater musikal yang menggabungkan keajaiban cerita, kekuatan ketahanan, dan pentingnya merangkul perbedaan.

Stand Up digagas oleh tiga remaja berusia 17 tahun yaitu Deanza Andriansyah, Adriana Harymoelia, dan Natasha Yu yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan yang sama tentang maraknya kasus perundungan di Indonesia.

Salah satu pengagas Stand Up, Deanza Andriansyah mengatakan pertunjukan teater musikal bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dengan mengajarkan mereka menghargai perbedaan dan menjadi lebih baik.

“Kami bertiga di Stand Up memiliki kepedulian yang sama yaitu ingin menyuarakan perlawanan terhadap perundungan melalui sesuatu yang berbeda yakni dengan pertunjukan teater musikal. Kami percaya bahwa anak harus mulai diajari kekuatan kata-kata dan tindakan sejak dini," ujar Deanza seperti dikutip di Jakarta, Rabu (11/10).

Deanza mengatakan dia bersama ketiga penggagas ingin menggunakan seni untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.