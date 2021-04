Musisi Sekaligus Aktor Senior Ini Sedang Kritis, Mohon Doanya

jpnn.com - Rapper sekaligus aktor, Earl Simmons alias Dark Man X (DMX) dikabarkan dalam kondisi kritis di rumah sakit New York.

Sang aktor terkena serangan jantung yang dipicu overdosis obat-obatan, dikutip dari TMZ dan Billboard, Sabtu.

Media tersebut melaporkan Simmons dilarikan ke White Plains, New York, setelah terkena serangan jantung di rumahnya pada Jumat, waktu setempat.

Publisis DMX belum menjawab pertanyaan dari Reuters mengenai kabar penyanyi yang sudah meramaikan industri musik sejak 19990-an.

Sang musisi selama ini terbuka mengenai penggunaan obat terlarang, dia pernah bicara mengenai rehabilitasi pada 2019 setelah menjalani hukuman penjara atas kasus tuduhan penipuan pajak.

Pengadilan federal Manhattan menyatakan dia gagal membayar pajak senilai USD 1,7 juta dari 2000 hingga 2005.

Album debutnya "It's Dark and Hell is Hot" pada 1998 ada di peringkat pertama tangga Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 5 juta kopi.

Seiring dengan karier bermusik, musisi 50 tahun ini telah membintangi film seperti drama kriminal "Belly" (1998) dan film laga "Romeo Must Die" (2000), serta film "Cradle 2 the Grave" (2003). (antara/jpnn)



