My Life, Album Fenomenal Sherina Munaf Akhirnya Dirilis dalam Format Digital

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf merilis sebuah album fenomenal berjudul My Life pada 2002 silam.

Setelah berpuluh tahun, album tersebut kini akhirnya bisa didengarkan di semua platform musik digital.

My Life berisikan 9 lagu yang seluruhnya diproduseri oleh mendiang Elfa Secioria.

Lagu-lagu dalam album Sherina Munaf tersebut yakni MY LIFE, Aku Beranjak Dewasa, Click-Clock, My Life (English), Curahan Segalanya, My Life, Sahabat Sepanjang Masa, Sebuah Rahasia, Kisah Sang Lebah, dan Kotak Musikku.

Materi dalam album My Life dari Sherina Munaf memiliki genre dan kisah yang bervariatif.

Mulai dari Aku Beranjak Dewasa yang liriknya berlaku untuk siapa saja dan bersifat sepanjang masa, Click-Clock yang band, Curahan Segalanya yang pop, Sahabat Sepanjang Masa yang ternyata berkisah tentang seekor gorila lengkap dengan sentuhan jazz era ‘20–’30-an.

Selanjutnya Kisah Sang Lebah yang klasik dan mengusung orkestra, hingga choir di Kotak Musikku yang menginspirasi Sherina dalam mengisi elemen orkestra salah satu karya terbarunya, Mengenang Bintang.

Sherina Munaf mengatakan My Life adalah salah satu mahakarya Elfa Secioria yang luar biasa.