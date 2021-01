Menakhodai IMI, Bamsoet Gandeng Anak Muda hingga Tommy Soeharto, Sandiaga Uno dan Nanan Sukarna

jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2021-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan kepengurusan IMI ke depan akan banyak diisi pembalap muda berprestasi dan tokoh senior otomotif Indonesia.

Menurutnya, suntikan darah segar dari kaum muda akan membuat IMI lebih hidup, gaul, berwarna, up to date serta go internasional. Sebab, Bamsoet menegaskan banyak generasi muda yang memiliki kemampuan dan prestasi mengagumkan di dunia olahraga otomotif.

"Semua potensi yang ada tersebut harus kita rangkul bersama, sehingga olahraga bermotor atau otomotif Indonesia bisa kembali berjaya di kancah internasional," ujar Bamsoet usai rapat perdana dengan Tim Formatur Kepengurusan IMI di Bali, Senin (4/1).

Hadir dalam rapat perdana formatur IMI tersebut mantan Ketua Umum IMI Sadikin Aksa, Ketua IMI Kepri Usep Rahmat, Ketua IMI Bali I Nyoman Seniweca. Pengawas IMI Pusat Syamsul Bachri. Sementara Ketua IMI Sulsel Subhan Aksa, izin berhalangan hadir karena ada pemakaman mertua yang juga pembalap senior Alex Asmasoebrata. Susunan pengurus lengkap rencananya akan diumumkan dan dilantik oleh Menpora RI Zainuddin Amali dua pekan ke depan.

Bamsoet yang juga kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan sejumlah nama atlet otomotif Indonesia akan ditempatkan dalam kepengurusan IMI sesuai bidangnya masing-masing.

Ia menjelaskan di posisi pembalap roda empat ada nama-nama beken kakak beradik Rifat dan Rizal Sungkar, Ananda Mikola, Moreno Soeprapto, Alvin Bahar, Sean Gelael, Jimmy Lukita, Rio Haryanto atau Fitra Eri.

Baca Juga: Bamsoet Pengin Hadirkan F1 di Bali

"Sementara untuk pembalap roda dua ada pembalap wanita Inuk Blazer, crosser senior Johni Pranata, Wawan Tembong, Akbar Taufan serta Reza. Anak-anak muda berprestasi seperti ini akan kita berikan posisi di kepengurusan IMI," kata Bamsoet.

Tak hanya menggandeng generasi muda, Bamsoet juga merangkul tokoh-tokoh senior di dunia otomotif. Ia menjelaskan Ketum IMI 2015-2020 Sadikin Aksa akan ditempatkan sebagai wakil ketua. Letjen (TNI) AM Putranto didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina IMI.