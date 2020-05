Nasihat Arief Poyuono untuk Elite yang Selalu Nyinyir terhadap Jokowi

Kamis, 28 Mei 2020 – 10:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan kebijakan new normal yang akan diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo di saat pandemi Covid-19 belum jelas kapan berakhir, merupakan langkah tepat dan harus didukung semua anak bangsa.

Arief menegaskan new normal bukanlah diksi atau istilah baru di dunia.

Menurutnya, istilah the new normal seringkali digunakan untuk kembali melakukan sebuah aktivitas sehari-hari di saat berakhir atau sedang terjadinya sebuah krisis sosial, ekonomi, bencana alam yang masif.

"Artinya, life must go on atau kehidupan harus berjalan di dunia ini," kata Arief, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan istilah new normal pernah dipakai para pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan ekonomi saat terjadi The Great Depression 1930 , Stagflation Amerika Serikat 1970 ,The Japan Lost Decade 1980, dan krisis keuangan global 2008 lalu.

"Mereka memasuki new normal saat krisis dan berakhirnya krisis, yang menghasilkan pemikiran-pemikiran dan strategi baru untuk tetap bisa keluar dari krisis ekonomi, agar bisa membuat ekonomi dan bisnis di dunia berjalan dengan pola baru dan cara baru," paparnya.

Dia menambahkan the new normal sebenarnya juga pernah diterapkan di Indonesia seperti saat kehancuran secara ekonomi, interaksi sosial di Aceh akibat gempa tsunami yang memakan korban ratusan ribu jiwa.

"Di mana masyarakat yang tinggal dan selamat di Aceh juga memasuki era new normal untuk melanjutkan kehidupannya," kata Arief.