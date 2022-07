Nathalie Holscher Sebut Anaknya Jatuh Sakit, Mohon Doanya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher mengabarkan bahwa anaknya, Adzam Adriansyah Sutisna tengah jatuh sakit.

Dia mengunggah video bayi laki-laki dari pernikahan dengan Sule itu melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Adzam demam juga," kata Nathalie Holscher, Rabu (13/7).

Perempuan berusia 29 tahun itu lantas memperlihatkan momen Adzam sedang tertidur.

Nathalie Holscher berharap bayi berusia sekitar 7 bulan itu bisa lekas pulih.

"Get well soon, sayang," tambahnya.

Nathalie Holscher saat ini harus merawat Adzam sendiri.

Sebab, dia diketahui minggat dari rumah sang suami, Sule.