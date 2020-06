Nicholas Saputra Ungkap Alasan Ogah Pamer Foto Selfie di IG

Minggu, 21 Juni 2020 – 14:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Nicholas Saputra diketahui jarang mengunggah foto selfi di akun Instagram miliknya.

Padahal, dengan paras tampan dan tubuh ideal, pemain film AADC ini bisa saja meraih banyak like dari pengikutnya di media sosial.

Pria berdarah Jawa-Jerman ini mengaku punya alasan khusus enggan memamerkan foto selfi di media sosial.

"Jadi gue mengenal Instagram tahun 2011 pas baru awal-awal buka sebenarnya. Waktu itu belum banyak yang pakai Instagram. Di saat itu gue memang sudah suka fotografi, " kata Nicholas memulai perbicangannya dengan Dave Hendrik dalam video yang diunggah di YouTube, baru-baru ini.

"Banyak foto yang tersimpan di hard disk, enggak tahu outlet-nya di mana. Ketemu lah Instagram, di mana suatu tempat kita bisa menaruh hasil fotografi,” sambungnya.

Alasan itulah yang membuat aktor 36 tahun itu akhirnya enggan untuk narsis di Instagram. Ia lebih memilih untuk memajang karya-karya fotografinya yang bernafas alam dan seni artistik ketimbang selfie.

"Gak tahunya Instagram evolved menjadi sebuah platform yang lebih jauh daripada awalnya gue pahamin. Kebetulan memang gua mengenalnya seperti itu, ini hasil tempat naruh hasil fotografi. ya I just wanna keep it that way aja," imbuhnya.

Sebelumnya, Nicholas pernah mengunggah foto selfie untuk pertama kali saat momen pemilu 2019. Ia memperlihatkan jari kelingking tangannya yang bertinta sebagai tanda telah mencoblos.