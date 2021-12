Nikita Mirzani Ogah Memihak kepada Keluarga Vanessa Angel atau Bibi Ardiansyah, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kerap mengomentari soal polemik keluarga Bibi Ardiansyah dengan keluarga Vanessa Angel.

Meski demikian, dia memastikan tidak memihak kepada keluarga mana pun.

Sebab, menurutnya, kedua keluarga tersebut sama-sama memanfaatkan momen kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk mencari popularitas.

"Dua-duanya sama, sama-sama memanfaatkan waktu dan situasi," kata Nikita Mirzani di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (13/12).

Presenter Nih Kita Kepo itu kemudian memberi komentar soal hak asuh anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky.

Nikita Mirzani menilai Gala Sky dirawat oleh orang tua, bukan adik Bibi Ardiansyah atau adik Vanessa Angel.

"Jangan sama adiknya, jangan sama siapa pun, karena kita tahu namanya ABG emosinya masih labil, up and down, tiap hari bisa keluar entah ke mana," tegas.

Nikita Mirzani juga menyarankan agar Gala Sky tidak dirawat oleh pengasuh.