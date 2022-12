Nikki Thierry Kejar Beasiswa S2 Hingga ke Australia, Keren

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nikki Thierry rupanya tetap mengutamakan pendidikan meski sudah memiliki karier cemerlang di dunia hiburan.

Terbukti, dia baru saja menyandang sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Jurusan Public Relatiion di LSPR Institut of Communicaton & Business Jakarta.

Pelantun Please Say Yes ini lulus sidang pada Juli 2022, dan mengikuti wisuda pada 1 Desember lalu.

Nikki menuntaskan pendidikan S1 selama empat tahun dengan predikat Cumlaude. Dia memilih judul skripsi ‘Perencanaan Event “Incepting the 5.0 Society” Dalam Meningkatkan Awareness Inceptor Community’.

Menurut Nikki, judul skripsi itu dipilih karena dia ingin berkolaborasi dengan salah satu komunitas finance yang sedang berkembang.

"Jadi, bersama mereka mau buat event untuk mengedukasi Gen Z agar melek secara finansial," kata Nikki dalam keterangannya, Sabtu (10/12).

Mengenai program studi Ilmu Komunikasi yang dipilih, Nikki beralasan ilmu tersebut sangat luas dan bisa digunakan di bidang mana saja.

"Di musik pun komunikasi itu bisa berguna banget,” ujar penyanyi yang pernah membawakan lagu ‘When September Ends’ dan ‘Good Riddance’ di konser Trinity Youth Orchestra ‘Rockin’stra’ pada 24 Maret 2018.