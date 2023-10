Nikmati Berbagai Genre Musik di Series BUDX 2023 Hingga Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Budweiser berkolaborasi dalam event BUDX. Sebuah hiburan bagi kaum urban yang memadukan music, art installation dan lifestyle dengan kreatifitas tanpa batas dari Budweiser.

Mengusung tema Yours To Take, BUDX mempersiapkan berbagai experience untuk para audiensnya.

Salah satunya membagikan Bunga Mawar Merah yang bisa ditukarkan dengan satu botol Budweiser dan merchandise di venue.

Selain itu, akan ada berbagai spot menarik dalam mengabadikan keseruan bersama dengan teman dan kolega.

Series BUDX 2023 kali ini digelar di tujuh event dengan tujuh venue berbeda di Jakarta seperti di Tipsy Monkey, Zoo, Ding Dong Disko, House of Pats, dan masih banyak lagi.

Rangkaian party ini dimulai sejak September hingga Desember 2023.

“Pada 2023 ini, BUDX kembali hadir dan kali ini berkolaborasi dengan Tripo 3000 untuk menyajikan kreasi seni sebagai wadah kreatifitas untuk merangkul generasi milenial dan Z dalam mengekspresikan diri dan juga bersama-sama menikmatinya," ujar Kartika Erwanto, Brand Manager Budweiser Indonesia.

Kartika menambahkan, BUDX senantiasa berkomitmen menghadirkan showcase yang menarik, seru, penuh dengan antusiasme dan kemeriahan dengan kreatifitas yang berkualitas dan menginspirasi para pengunjung.