Nissa Sabyan Bikin Istri Aldi Taher Murka, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku sempat diamuk oleh istrinya, Salsabillih gegara Nissa Sabyan.

Pasalnya, dia membuatkan sebuah lagu untuk vokalis Sabyan Gambus yang sempat viral karena isu perselingkuhan.

"Dia bilang, 'kenapa enggak aku dulu," kata Aldi menirukan ucapan sang istri, dikutip dari kanal WAW Entertainment di YouTube, Senin (17/5).

Mantan suami Dewi Perssik itu pun mengakui bahwa lagu berjudul Nissa Sabyan, I love you so much itu sekadar pansos.

Hal itu membuat Anya Geraldine yang menjadi host penasaran. Dia menanyakan apakah Aldi tidak lelah dituding pansos.

"Enggak (lelah), karena pansos kan enggak seperti berenang dari sini ke Selat Sunda atau Selat Malaka," seloroh Aldi.

Menurut pesohor kelahiran 25 Oktober 1983 itu, pansos atau menumpang ketenaran adalah hal wajar dalam dunia entertainment.

"Pansos enggak haram," ujar Aldi Taher. (jlo/jpnn)



