Nissa Sabyan Buka Suara, Ada soal Aldi Taher

jpnn.com, JAKARTA - Kabar perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus masih jadi misteri.

Terlebih, sampai saat ini baik Nissa dan Ayus sama-sama enggan memberikan komentar.

Bahkan, para awak media yang sengaja nongkrong di depan rumah Nissa juga tidak berhasil mendapatkan klarifikasi dari perempuan yang sempat dituding pelakor itu.

Begitu juga orang tua Nissa tutup mulut.

Di acara salah satu stasiun televisi, Nissa kembali dicecar pertanyaan oleh awak media.

Kali ini dia mau buka suara, namun bukan membahas soal tudingan hubungan terlarangnya dengan Ayus.

"Iya sudah lihat," ujar Nissa saat ditanya apakah sudah melihat video Aldi Taher yang menciptakan lagu Nissa Sabyan, I Love You so Much.

Kemudian ditanyakan lagi bagaimana tanggapannya. Lagi-lagi Nissa hanya menjawab singkat. "Terima kasih.'