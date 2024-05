Nobar dan Talkshow Makin Cakap Digital Sukses Digelar di Landmark Ternate

jpnn.com, TERNATE - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi sukses menyelenggarakan talkshow dan nonton bareng (nobar) sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital yang digelar pada Sabtu, 18 Mei 2024, di Landmark Ternate.

Talkshow bertajuk: "Jaga Data Pribadi Agar Diri Aman di Ruang Digital".

Kegiatan yang sukses digelar dengan menghadirkan para narasumber serta ribuan peserta yang memadati kawasan landmark kota Ternate.

Para peserta ini sendiri merupakan bagian dari program literasi digital di 34 provinsi yang selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar literasi digital yaitu: digital skills, digital ethics, digital safety dan digital culture.

Narasumber yang telah bersertifikat TOT Literasi Digital 2024 Abdul Jalil Djayali mengatakan terdapat beberapa tantangan dalam urusan keamanan digital.

Fitur proteksi yang makin beragam, kompleksitas perlindungan identitas digital dan data pribadi, ragam penipuan digital, rekam Jejak yang dimanfaatkan oknum secara negatif, serta Minor Safety bagi anak.

"Activities of the New Normal saat ini pula memperlihatkan kepada kita bahwa perangkat pribadi yang digunakan juga untuk keperluan bisnis, kerja, dan sekolah meskipun aktivitasnya dilakukan di rumah, koneksi internet rumah atau apapun dan konfigurasi lemah yang digunakan, Cara bertukar file dan dokumen yang tidak aman, bekerja tidak terbatas, dari mana saja dan kapan saja, transaksi online dan E-commerce meningkat pesat, banyak gangguan dan mengurangi kewaspadaan, bosan, stres, kurang waspada dan lain-lain," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa langkah penting yang dapat dilakukan agar kita mampuh mewujudkan keananan digital.