Nominasi Pebulu Tangkis Terbaik Versi BWF 2022: Fajar/Rian Berpeluang Menang

jpnn.com - Federasi bulu tangkis dunia (BWF) merilis daftar nominasi pebulu tangkis terbaik tahun 2022.

Dalam laman resmi BWF, sebanyak delapan kategori pebulu tangkis terbaik dirilis ke publik.

Indonesia menempatkan empat wakil dalam nominasi tersebut dengan di antaranya Most Improved Player of The Year, Eddy Choong Most Promising Player serta Para Badminton Pair of The Year.

Dari most improve, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masuk ke dalam nominasi mengingat penampilannya sangat menjanjikan tahun ini.

Tercatat peraih medali perak Asian Games 2018 itu telah delapan kali masuk ke final turnamen super series dengan meraih empat gelar.

Catatan tersebut membuat namanya masuk ke dalam pemain yang improve bersama tunggal putra India, HS Prannoy dan ganda putri Korea, Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong.