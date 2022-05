Nyaris Tumbang, Liverpool Benamkan Villarreal di Estadio La Ceramica

jpnn.com, VILLARREAL - Liverpool nyaris saja tumbang saat bertandang ke markas Villarreal pada leg kedua semifinal Liga Champions 2021/22.

Bertanding di Estadio La Ceramica, Rabu (4/5) dini hari WIB, Villarreal yang tertinggal agregat 0-2 tampil eksplosif sejak awal laga.

Tanpa kehadiran Arnaut Danjuma karena cedera, Pelatih Villarreal Unai Emery menduetkan Gerard Moreno dan Boulaye Dia di sektor depan.

Strategi itu terbilang tepat karena Boulaye Dia mampu membuka keunggulan Villarreal ketika laga baru berjalan tiga menit.

Umpan silang Pervis Estupinan dibelokkan oleh Etiene Capoe sebelum disambar oleh Boulaye Dia. Gol! Villarreal memimpin 1-0.

Hingga menit 20', Liverpool tampak bermain di bawah tekanan Villarreal. Jordan Henderson dan kawan-kawan hanya melepaskan dua tembakan off target yang dilakukan Naby Keita.

Baca Juga: PSIS Doakan Pemain Mudanya Sukses Tampil di SEA Games 2021

Memasuki menit 37', sebuah insiden terjadi. Naby Keita melakukan blunder ketika kehilangan bola di lini tengah. Bola kemudian dicuri oleh Giovani Lo Celso. Gelandang Villarreal itu berhasil menciptakan situasi one on one dengan Alisson Becker.

Alisson lalu menutup pergerakan Lo Celso dengan menjatuhkan gelandang Argentina itu di kotak terlarang. Para pemain Villarreal lantas melancarkan protes karena menganggap itu pelanggaran. Namun, wasit tetap tidak memberikan hadiah penalti.