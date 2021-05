Ogah Diwawancarai Wartawan, Kyrie Irving Kena Denda Rp 504 Juta

jpnn.com, NEW YORK - Asosiasi Bola Basket Nasional AS (NBA) menjatuhkan hukuman denda senilai 35 ribu dolar AS atau sekitar Rp 504 juta kepada point guard Brooklyn Nets Kyrie Irving.

Kyrie Irving diberi sanksi karena menolak menghadiri konferensi pers dan melayani wawancara dengan wartawan.

Irving telah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama.

Sebelumnya NBA menjatuhkan denda sebesar 25 ribu dolar AS kepadanya pada awal musim ini karena menolak berbicara dengan wartawan selama pramusim.

Klub Nets juga terkena denda 35 ribu dolar AS pada Rabu.

"Denda ini akibat penolakan berulang kali Irving untuk berpartisipasi dalam wawancara media bersama tim pascapertandingan," kata NBA sebagaimana dilansir dari AFP, Kamis (6/5) dini hari WIB.

Irving menolak permintaan untuk diwawancarai wartawan setelah Nets dikalahkan Milwaukee Bucks 124-118 pada Selasa malam.

Setelah denda pertama pada bulan Desember, Irving akhirnya mulai bersedia berbicara dengan wartawan, tetapi kemudian tidak mau lagi.