Pertama Sejak 2010, Phoenix Suns Tembus NBA Playoff

jpnn.com, ARIZONA - Phoenix Suns mencatat sejarah setelah mengalahkan LA Clippers 109-101 di Talking Stick Resort Arena, Kamis (29/4).

Dengan kemenangan itu, Suns memastikan satu tempat di NBA playoff, dan inilah pertama kali sejak musim 2009-2010 Suns lolos ke playoff.

Chris Paul mencetak 15 dari 28 poinnya pada kuarter keempat untuk memimpin Suns dan membuat kedudukan menjadi 1-2 musim ini saat melawan Clippers.

Paul juga membuat 10 assist dan tiga steal.

The @Suns clinch a playoff spot for the first time since the 2009-10 season.



Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/gW0DldUemD — NBA (@NBA) April 29, 2021