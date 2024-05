Onduline Kembali Meraih Sertifikasi Green Label Indonesia Dengan Predikat Gold

jpnn.com, JAKARTA - Onduline Indonesia, perusahaan pemegang dan pengendali merek atap bitumen Onduline asal Perancis, kembali mendapat pengakuan dan sertifikasi Green Label Indonesia dengan predikat tertinggi GOLD dari Green Product Council (GPC) Indonesia.

Country Director PT. Onduline Indonesia Esther Pane mengatakan pengakuan Green Label makin bermakna, karena diterima saat perayaan Hari Bumi pada 22 April.

Hal itu sekaligus meningkatkan kesadaran dan mengapresiasi yang sudah bumi berikan, demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

"Green Label bukan sekadar stempel hijau di atas kertas. Sertifikasi yang diuji dan diawasi ketat oleh lembaga pengujian dan inspeksi Internasional Association of Plumbing and Mechanical Official (IAPMO), menjadi aksi terbuka dan faktual Onduline Indonesia terhadap dukungan transisi menuju penerapan Net Zero Emission (NZE)," kata Esther Pane.

Dia mengatakan bentuk dukungan Onduline Indonesia ialah menghadirkan lima produk atap hijau yang telah tersertifikasi Green Label Indonesia.

Solusi atap ringan tersebut mencakup Onduline Classic, Onduvilla, Onduline Tile, Onducasa, dan Onduline Ridge C100 Classic.

Produk atap bitumen dari Onduline diproduksi dengan fokus material yang tidak hanya aman, tetapi juga memiliki dampak lingkungan rendah.

Bahan baku atap bitumen bergelombang Onduvilla misalnya, 55 persen dari bahan daur ulang, seperti serat selulosa yang diekstraksi dan diolah dengan teknologi tinggi, sehingga memiliki ketahanan dan performa waterproofing dan tahan cuaca.