Optimalkan Produk UMKM Nasional, SIG Raih 5 Penghargaan PaDi Expo & Conference Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) mendapat lima penghargaan di ajang PaDi (Pasar Digital) UMKM Expo & Conference 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, pada Selasa (27/8).

Penghargaan tersebut diraih SIG atas kontribusi perseroan dalam penyerapan produk dalam negeri.

Adapun penghargaan yang diraih SIG yakni Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori Buyer Group dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak; Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori Buyer Group dengan Volume Transaksi Terbanyak.

Kemudian Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori BUMN dengan Frekuensi Transaksi Tertinggi, Peringkat 1 BUMN Tipe B kategori BUMN dengan Volume Transaksi Terbanyak, serta penghargaan Best of The Best BUMN Tipe B.

PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024 digelar secara hybrid di dua lokasi yaitu Gedung Sarinah Jakarta pada 11-14 Juli 2024, dan di e-Walk Plaza Balikpapan pada 18-21 Juli 2024.

Sementara secara online dapat diakses di aplikasi PaDi UMKM pada 11 Juli-10 Agustus 2024.

Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN atas inisiasi penyelenggaraan PaDi UMKM Expo & Conference 2024 yang menjadi wadah bertemunya atau business matching antara pegiat UMKM dan perusahaan BUMN, untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk UMKM.

SIG mencatatkan 111 transaksi dengan total nilai mencapai Rp5,132 miliar untuk belanja produk UMKM melalui aplikasi PaDi UMKM selama penyelenggaraan PaDi UMKM Expo & Conference 2024 secara online pada 11 Juli-10 Agustus 2024.