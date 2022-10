Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik, FLEI Hadir Dua Kali Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) konsisten menjadi wadah yang tepat bagi pelaku bisnis waralaba yang ingin mencari mitra bisnis, investor, hingga peluang kolaborasi lainnya.

Panorama Media selaku event organizer FLEI menyelenggarakan kedua kalinya pada 2022 dengan tema Limitless Opportunities yang berarti memberikan semangat optimisme bagi para pelaku bisnis, khususnya di segmen waralaba untuk selalu berpikir maju ke depan tanpa batas dalam berinovasi demi meraih peluang-peluang baru.

Rulief Harjianto, Project Manager FLEI XIX, mengatakan, pada setiap edisi FLEI, pihaknya mampu menghadirkan lebih dari 16 ribu pengunjung berkualitas .

Baca Juga: FLEI 2022 Berikan Kesempatan Bisnis Waralaba bagi Milenial

‘’Kami sebut potential investor. Hal ini sering membuat para exhibitor melakukan early reserved untuk booth di edisi selanjutnya hanya berselang 1-2 hari setelah edisi sebelumnya berakhir,” ujarnya.

Rulief menambahkan occupancy booth di Assembly Hall saat ini mencapai 75 persen dari berbagai brand baik brand besar seperti Indomaret & Kulo Group maupun brand-brand milenial pendatang baru seperti Boothcin Coffee, Olsera, Iconic Coffee, Chick A Chick dan masih banyak lagi.

‘’Kali ini Rulief optimistis dan menargetkan 25 ribu qualified visitor akan hadir pada FLEI XIX yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi, yaitu pada 18-20 November 2022 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center,’’ ujarnya.

Lantas apa yang membedakan FLEI XIX dengan edisi sebelumnya? Event tahun ini spesial karena pertama kalinya FLEI diadakan dua kali. Selain itu, edisi kali ini mengundang para pelaku bisnis internasional untuk berpartisipasi.

“Saat ini beberapa paviliun negara sudah full booked di antaranya dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong sehingga saat ini FLEI hanya perlu berfokus menawarkan the last available booth kepada para local exhibitor saja,” ungkap Rulief.