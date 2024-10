Over Each Other, Lagu Emosional dari Linkin Park

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, Linkin Park kembali merilis lagu terbaru yang berjudul Over Each Other.

Single ketiga tersebut merupakan lagu yang sangat emosional bagi grup beranggotakan Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain itu.

Over Each Other dari Linkin Park berpusat pada vokal Emily Armstrong dengan alunan keys yang dihiasi dentuman beat glitchy dengan bayang-bayang gitar menemani.

Video klip sinematis yang digarap oleh sutradara Joe Hahn di Seoul, menggambarkan jalan cerita sebuah hubungan yang perlahan hancur, memvisualisasikan pola naik turunnya emosi dari lagu.

“Lagu ini ekstra spesial untuk diriku, karena ini lagu pertama aku bernyanyi solo di Linkin Park. Aku tidak percaya aku baru saja mengucap itu. Tetapi ini juga lagu yang sangat emosional dan relatable," kata Emily Armstrong, Jumat (25/10).

Personel Linkin Park, Joe Hahn mengaku sudah lama ingin menyutradarai sebuah proyek di Korea Selatan.

Dia bangga akhirnya impian tersebut terwujud dalam video klip Over Each Other.

"Aku dan Emily menetap beberapa hari lebih setelah penampilan Linkin Park di Seoul dan kami sangat berterimakasih kepada anggota pemeran dan kru yang telah membantu kami. Kita berusaha untuk mengedepankan esensi Korea dan mengusahakan video klipnya untuk terasa sebagai sebuah K-drama," ucap Joe Hahn.