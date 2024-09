Setelah Mengejutkan Dunia Musik, Linkin Park Hadirkan Lagu Kedua

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, Linkin Park melanjutkan era baru lewat single berjudul Heavy Is The Crown.

Lagu tersebut menjadi persembahan kedua dari band yang kini beranggotakan Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain itu.

Menariknya lagi, Heavy Is The Crown dari Linkin Park didaulat menjadi lagu tema untuk League of Legends World Championship 2024.

Hal tersebut menjadi kolaborasi pertama antara Riot Games dan Linkin Park. Intensitas yang bergema sepanjang Heavy Is The Crown menjadi soundtrack yang serasi dengan atmosfer kompetitif dari pertandingan League of Legends.

Single Heavy Is The Crown sekaligus akan menjadi bagian dari album baru Linkin Park berjudul From Zero.

Album pertama Linkin Park sejak 2017 itu siap dirilis pada 15 November 2024 melalui Warner Records.

Heavy Is The Crown dirilis setelah Linkin Park mengejutkan dunia musik dengan single The Emptiness Machine.

Lagu yang dirilis awal September 2024 itu menjadi karya musik orisinal baru pertama Linkin Park dalam tujuh tahun terakhir.