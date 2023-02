Pacific Place Mall Mengumumkan Kelanjutan Program Undian I Know You Want This

jpnn.com, JAKARTA - Pacific Place Mall kembali menggelar Drawing Ceremony untuk mengumumkan pemenang program undian I Know You Want This 2022, sekaligus kelanjutannya.

Program yang berlangsung sejak 15 November 2022 hingga 31 Januari 2023, itu merupakan rangkaian dari perayaan Anniversary 15 tahun Pacific Place Mall.

PACIFIC Privilege Member yang telah berpartisipasi dan beruntung dalam pengundian tersebut berhak mendapatkan satu dari ragam hadiah eksklusif, seperti 15 unit iPhone 14 Pro dan satu paket trip ke Sanrio Puroland, Jepang.

Selain itu, member yang berbelanja lebih sering dan menjadi salah satu dari Top 100 Frequent Shoppers berkesempatan memenangkan satu dari lima unit Apple Watch Hermes Series 8.

“Kami sangat bergembira untuk kembali mengumumkan pemenang dari program I Know You Want This 2022. Untuk selanjutnya, kami juga akan selalu menghadirkan program untuk customer dengan grand prize menarik dan dinanti-nanti," ungkap Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta, Markus Barata, Jumat.

Program I Know You Want This periode berikutnya, Pacific Place Mall bakal memberikan grand prize berupa Hyundai IONIQ 5.

Hal itu juga merupakan bentuk kesinambungan antara respons manajemen dan program peningkatan infrakstruktur kendaraan listrik yang direncanakan pemerintah.

Hyundai I Ioniq 5 merupakan mobil listrik berbasis baterai pertama produksi dalam negeri yang diluncurkan pada April 2022.