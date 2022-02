Pak Basuki Pengin Pembangunan Tol Getaci Cepat Selesai, tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan tahap pertama Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) yang dimulai pada 2022 ini diharapkan rampung pada 2024.

Menurutnya, kecepatan saja tidak cukup dalam membangun proyek infrastruktur.

“Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci, saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient (cepat adalah keharusan tetapi tidak cukup, red)," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (24/2).

Mantan dirjen Perencanaan Tata Ruang Kementerian PU itu mengharapkan pembangunan Tol Getaci tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup sehingga tidak merusak bukit-bukit yang ada.

"Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah Bapak Presiden Jokowi, pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Basuki.

Menteri Basuki menambahkan selama proses konstruksi Tol Getaci juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.