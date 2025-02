Pak Donny Terima Gelar Kehormatan OBE dari Raja Charles III, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Raja Charles III menganugerahkan gelar Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) kepada Rino 'Donny' Donosepoetro.

Ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama bisnis antara Inggris dengan Indonesia serta Inggris dengan kawasan ASEAN.

Anugerah ini juga menghargai peran Donny dalam memimpin berbagai organisasi, termasuk British Chamber of Commerce Indonesia (BritCham Indonesia), British International Investments (BII), dan Standard Chartered Bank.

“Selamat, Pak Donny menjadi orang Indonesia pertama dalam 13 tahun terakhir yang menerima gelar OBE atas kontribusinya memperkuat hubungan bisnis Inggris-Indonesia dan Inggris-ASEAN," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO OBE dalam keterangannya dikutip Sabtu (15/2).

Donny, yang saat ini menjabat sebagai Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets di Standard Chartered, merupakan orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang pernah memimpin bank internasional asal Inggris tersebut di Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, Standard Chartered telah menjadi institusi keuangan terkemuka, khususnya dalam bidang sustainable finance.

Selain itu, Donny juga menjadi warga negara Indonesia pertama yang memimpin BritCham Indonesia, kamar dagang Inggris yang telah berdiri lebih dari 45 tahun.

Dalam perannya, dia berhasil mentransformasi organisasi dan meningkatkan aktivitas BritCham mempromosikan perdagangan dan investasi antara kedua negara.