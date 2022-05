Pak Tarno Menyapa, Anderson Paak Beri Respons Begini...

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Anderson Paak dan Pak Tarno tengah menjadi sorotan belakangan ini. Sebab keduanya dinilai mirip. Hal itu berawal saat Anderson Paak tampil di Met Gala 2022.

Anderson Paak dan Pak Tarno ternyata mengetahui mereka menjadi perbincangan di media sosial.

Mereka, bahkan mengganti foto profil Instagram mereka dengan foto satu sama lain.

Instagram Anderson Paak dengan foto pesulap sekaligus komedian Indonesia itu. Begitu pun sebaliknya.

Pak Tarno juga menyapa musisi asal Amerika Serikat itu melalui akunnya di Instagram.

"Hello @anderson._paak you and me twin (kamu dan aku kembar)," ujar Pak Tarno melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (5/5).

Tak lupa dia mengucapkan jargon yang menjadi ciri khasnya.

"Jadi, apa hayo? Bimsalabim jadi apa prok-prok-prok," kata Pak Tarno.