Paket Isoman Gratis, K-Link Peduli Bagikan Vitamin dan Suplemen

jpnn.com, JAKARTA - K-Link sebagai perusahaan yang sangat peduli dengan kesehatan masyarakat Indonesia selalu menganjurkan masyarakat agar hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan dan rutin mengonsumsi suplemen kesehatan agar selalu sehat dan kuat menangkal segala macam virus.

Pandemi ini merupakan bentuk bencana skala global yang memerlukan dukungan semua elemen masyarakat untuk membantu banyak pihak yang sedang menghadapi masalah kesehatan.

Oleh karenanya, K-Link dengan bangga menginisiasi program #klinkpeduli dengan memberikan paket gratis suplemen kesehatan K-Link khusus kepada pasien Covid-19 untuk membantu meningkatkan imun tubuh saat isolasi mandiri.

Paket gratis ini sebagai sebagai bentuk dukungan dari K-Link agar para pasien Covid-19 dapat memiliki suplemen kesehatan yang berkualitas, bagus dan teruji khasiatnya.

Suplemen kesehatan K-Link berasal dari bahan-bahan alami atau natural, memiliki komposisi lengkap dan berkualitas serta teruji. Ada banyak testimoni pasien Covid-19 yang sembuh setelah mengonsumsi suplemen kesehatan K-Link.

Produk-produk suplemen kesehatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. K-Vit C Plus Teavigo

Menurut penelitian Anitra C. Carr dan Silvia Maggini, 2017, berjudul “Vitamin C and Immune Function” dari Departemen of Patology, University of Otago, New Zealand bahwa vitamin c terbukti memberikan banyak efek menguntungkan pada fungsi sel baik sistem imun bawaan maupun adaptif. Selain itu, vitamin c efektif mencegah dan mengobati pernapasan dan sistemik.