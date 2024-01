Pameran Study in UK Expo 2024 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Study in UK (SI-UK) Indonesia kembali menghadirkan pameran pendidikannya bertajuk Study in UK Expo 2024, yang akan digelar pada Sabtu, 27 Januari 2024 mendatang di Hotel The Westin Jakarta.

Pameran yang selalu memberikan edukasi serta panduan lengkap berkuliah di Inggris Raya ini akan diramaikan oleh 35 perwakilan langsung universitas favorit dari UK dan Irlandia.

“Study in UK Expo merupakan wadah reguler yang kami hadirkan untuk menjembatani muda-mudi tanah air dalam memperoleh informasi komprehensif mengenai pendidikan tinggi di Inggris Raya serta mendapatkan peluang untuk dapat diterima di universitas impian mereka," ujar Gianti Atmojo, Country Director Study in UK (SI-UK) Indonesia.

Data yang pihaknya miliki menunjukkan bahwa 98% dari para pendaftar Study in UK (SI-UK) Indonesia telah berhasil mendapatkan tawaran dari universitas pilihan pertama mereka. Presentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan pelajar yang mendaftar secara mandiri (hanya 55%).

"Study in UK (SI-UK) Indonesia ada untuk mewujudkan mimpi setiap pelajar Indonesia yang ingin kuliah dan memperluas pengalaman di UK," sebutnya.

Peluang kuliah di lebih dari 35 universitas bergengsi ini tidak hanya dapat diakses melalui pendaftaran mandiri saja.

Mahasiswa atau calon mahasiswa dapat mengambil jalur beasiswa LPDP, atau bisa langsung mendatangi booth British.

“British Council dan Chevening juga memiliki sejumlah program beasiswa yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa, sesuai dengan preferensi mereka,” ungkap Gianti.