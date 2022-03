PAN Dikabarkan Dapat Jatah 1 Menteri dan Wakil Menteri, PKB: Welcome to The Club

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKB Faisol Reza merespons isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Dikabarkan, PAN akan mendapat jatah 1 kursi menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju

"Welcome to The Club," kata Faisol Reza kepada wartawan, Rabu (9/3).

Baca Juga: Awiek Sebut Presiden Jokowi tidak Terpatok Rabu Pon untuk Reshuffle Kabinet

Faisol juga menepis kekhawatiran PKB terkait reshuffle tersebut.