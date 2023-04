Panasonic GOBEL Berbagi Membawa Rezeki kepada Para Pengguna Jalan

jpnn.com, JAKARTA - PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) menggelar acara 'Berbagi Membawa Rezeki' (BMR) berupa paket makanan kepada pengguna jalan, beberapa waktu lalu.

Acara tersebut merupakan bentuk komitmen Panasonic yang terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan BMR ini diadakan dikawasan Slipi, Jakarta Barat dengan membagikan makanan berbuka puasa kepada pengguna jalan, khususnya bagi mereka yang bertugas di fasilitas publik seperti stasiun KRL, halte busway, pos polisi, petugas kebersihan, sopir angkot dan pengemudi ojek online.

Viya Arsawireja, Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan kegiatan BMR ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan dan membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta merasakan kebahagiaan setiap harinya sesuai tagline perusahaan Live Your Best.

”Panasonic Gobel tak henti dalam berinovasi dan mencari hal baru demi memberikan pelayanan terbaik, terlebih di momen bulan penuh keberkahan ini kami terus berupaya menebar manfaat dengan cara berbagi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kebaikan selama bulan Ramadhan terhadap sesama," sebut Viya.

Kegiatan berbagi dari Panasonic GOBEL ini merupakan agenda rutin yang setiap tahunnya dilaksanakan ketika bulan Ramadan.

Gerakan tersebut merupakan wujud dari kepedulian perusahaan terhadap pemenuhan sarana ibadah yang layak bagi masyarakat, untuk beribadah di bulan Ramadan dengan fasilitas dan suasana yang bersih dan nyaman.

"Panasonic GOBEL selalu berusaha mengabdikan diri pada kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui setiap inovasi layanan dan aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, kegiatan positif seperti Berbagi Membawa Rezeki ini diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai untuk berkontribusi lebih jauh bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan setiap harinya" seru Viya.