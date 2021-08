Pandemi Belum Usai, Kominfo Ajak Komunitas Startup Tingkatkan Layanan Digital & Inovasi Produk

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), mengajak komunitas startup nasional untuk terus berinovasi dan lebih agresif dalam memanfaatkan peluang.

Kominfo juga mengapresiasi peranan pelaku startup di masa pandemi, yang semakin krusial dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menggerakkan roda perekonomian daerah dan nasional.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Acara Virtual Milestone Day Startup Studio Indonesia Batch 2.

Mengusung tema 'More Brainstorming, Less Classes', 15 pendiri early-stage startup terpilih mengikuti serangkaian kegiatan coaching dan mentoring.

Pada acara Milestone Day, tiap startup berkesempatan mempresentasikan bisnis dan pencapaiannya selama tiga bulan terakhir kepada para pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, venture capital, korporasi terkemuka dan media.

Para startup juga berkesempatan untuk membangun jejaring serta mengeksplor berbagai bentuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Baca Juga: Ekspor Minyak Atsiri Makin Melonjak

Kominfo juga menggelar talkshow bertajuk 'Lanskap dan Peran Startup di Masa Pandemi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi', yang menghadirkan pembicara Fajar A. Budiprasetyo, Co-founder & CTO of HappyFresh, dan Grady Laksmono, Co-Founder Moka & Head of Selly, GoTo Financial.

“Di masa pandemi, layanan digital dan e-commerce menjadi pilihan kebanyakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian. Beberapa sektor startup seperti healthtech, e-groceries, marketplace dan logistik mengalami pertumbuhan permintaan. Tidak hanya startup retail, peranan startup berbasis UMKM juga sangat membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan," ujar Samuel.