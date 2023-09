Panin Dai-Ichi Life & KlikDokter Kolaborasi untuk Kemudahan Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - Panin Dai-Ichi Life bersama dengan aplikasi telemedicine KlikDokter berkolaborasi untuk memudahkan pelayanan kesehatan digital dan klaim bagi para nasabah.

Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life, Fadjar Gunawan menjelaskan kolaborasi keduanya adalah langkah progresif guna menuju inovasi digital.

Fadjar menjelaskan kemitraan dengan KlikDokter merupakan langkah konkret dalam membawa ekosistem yang lebih luas melalui aplikasi Connect by Panin Dai-ichi Life.

Menuru Fadjar, kerja sama itu juga sesuai dengan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang tidak hanya melindungi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup nasabah.

“Juga meningkatkan kualitas hidup nasabah dan sesuai dengan moto perusahaan, by your side, for life,” kata Fadjar Gunawan dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (12/9).

Fadjar Gunawan menjelaskan kolaborasi antara Panin Dai-ichi Life dan KlikDokter menghadirkan layanan telemedicine, yaitu ‘Tanya Dokter’ yang memungkinkan nasabah untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui platform digital.

Selain memudahkan nasabah, kata dia, pengguna juga akan memperoleh saran medis tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan.

Namun, juga sampai dengan kepada penebusan obat hingga diantar sampai ke rumah nasabah,” papar Fadjar Gunawan.